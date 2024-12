Ameglia, ultimi ritocchi sul ponte della Colombiera

A Natale arriva il regalo atteso da oltre due anni. I continui inteventi di manutenzione e messa in sicurezza del ponte della Colombiera che hanno comportato chiusure e disagi saranno completati. Saranno definitivamente aperti e percorribili entro Natale i marciapiedi dell’infrastruttura di collegamento delle sponde del fiume Magra tra Fiumaretta e Bocca di Magra. La prossima settimana Anas realizzerà la pavimentazione per la riapertura al transito. Intanto si sono appena concluse con esito positivo le prove di carico sul ponte, finalizzate al collaudo statico dell’opera. Dopo le festività natalizie Anas procederà con l’ultimo step, ovvero la sostituzione dei giunti ai bordi del ponte: verrà disposto un senso unico alternato per circa quindici giorni. "Siamo all’ultimo miglio prima del traguardo – ha confermato l’assessore Giacomo Raul Giampedrone – che è la messa in sicurezza definitiva di quest’opera strategica all’inizio del nuovo anno. L’obiettivo condiviso anche con gli enti locali è garantire la piena sicurezza di questo viadotto oggetto di un rifacimento quasi totale. Inaugurato nel 2013, presentava infatti importanti difetti strutturali che oggi sono stati finalmente superati". Per la messa in sicurezza sono stati investiti circa 2 milioni e 115mila euro.