Ambulatorio chiuso?: "No, è solo spostato"

Medici e infermieri insieme nella struttura di Fornola, ma a Vezzano l’ambulatorio non chiuderà. C’era molta preoccupazione tra i cittadini vezzanesi raggiunti dall’informazione che nel presidio di Fornola sarebbero approdati anche i tre medici di famiglia che attualmente servono la popolazione di Vezzano, Bottagna, Prati e Valeriano. Nell’ex scuola di Fornola dove si trovano già degli ambulatori pediatrici e una volta il Cup, ora il presidio di prossimità, si affiancheranno infatti anche gli studi dei medici di famiglia Maria Pia Ferrara, Giorgio Massa e Angela Ravenna. Alla notizia del progetto, la popolazione del capoluogo ha risposto con il timore di perdere l’ambulatorio nel centro storico, ma non sarà così.

"Dobbiamo fare un po’ di chiarezza – ha risposto anche attraverso i social Maria Pia Ferrara al vertice della federazione dei medici di medicina generale spezzina – io, il dottor Massa e la dottoressa Ravenna sposteremo a Fornola solo i nostri ambulatori dei Prati. I nostri ambulatori di Bottagna e Vezzano capoluogo rimarranno operativi come ora". A conferma dell’intenzione di mantenere l’ambulatorio a Vezzano capoluogo, il rinnovo della locazione in via Verdi, appunto a Vezzano capoluogo, appena riconfermato: "Lo spostamento – precisa Ferrara– si è reso necessario perché i vecchi studi non erano più funzionali alle crescenti necessità della popolazione e alla possibilità di offrire servizi che ora non riusciamo a dare". Per gli abitanti di Vezzano e Bottagna che quindi temevano di doversi spostare con i mezzi per raggiungere il proprio medico tutto resta com’è.