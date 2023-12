"Ambulatori medici aperti in tutto il territorio"

La notte più lunga dell’anno è ormai alle porte e in tanti stanno già preparando le valigie per partire alla volta di grandi città, montagna o mete esotiche. Altri invece saranno felici di rimanere in città e festeggiare con musica e spumante. Purtroppo però quest’anno a farsi sentire sono anche il Covid-19 (ritornato a fare capolino) e l’influenza stagionale con cui tanti stanno già facendo i conti. E in caso di necessità è bene sapere come comportarsi anche il 31 dicembre. Il servizio di assistenza medica sarà garantito da diversi studi medici che resteranno aperti e saranno a disposizione dei pazienti. A dare le indicazioni necessarie è la dottoressa Maria Pia Ferrara, segretaria provinciale della Federazione italiana medici di Medicina Generale, "Anche per queste festività come medici di medicina generale abbiamo aderito alle richieste dell’Asl di aprire i nostri ambulatori in tutti i distretti: nel 17, 18 e nel 19, garantendo assistenza a tutti i cittadini. I numeri di telefono sono reperibili sul sito della Asl, l’orario di accesso è dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 secondo calendario ad accesso libero, senza bisogno di prenotare e potendo rivolgersi al medico presente anche se non è il proprio medico di riferimento, gli studi in questione sono distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio". L’accordo che permette questa opportunità è stato stipulato con Regione Liguria prima delle festività 2022 e le modalità vengono riproposte per questo periodo.

"Quest’anno le forme influenzali e parainfluenzali sono arrivate con un’incidenza molto alta proprio a cavallo delle festività, molti pazienti si rivolgono al servizio anche per la certificazione di malattia utile per lavoro. Questo solleva la pressione dal servizio di continuità assistenziale e dal pronto soccorso. Per usufruire del servizio degli ambulatori è obbligatorio andare in studio muniti di tessera sanitaria, necessaria per ricetta e certificato. E bisogna avere la mascherina". Infine è ancora possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale prenotando dal proprio medico o in farmacia.

Ginevra Masciullo