Ambulatori chiusi e degrado: "Il centro medico di via Sardegna ha bisogno di riqualificazione"

Il responsabile della struttura ha raggiunto il traguardo della pensione e le stanze destinate a radiologia e a ecografia di via Sardegna sono chiuse. A denunciare la situazione di disagio è Davide Natale il consigliere regionale e segreatio ligure del Partito democratico Davide Natale che ha evidenziato le difficoltà dell’utenza che utilizza il presidio o di Bragarina, chiuso a esclusione del reparto di mammografia. "Parliamo di un edificio – spiega Natale – che avrebbe bisogno di cure urgenti, visto che in alcuni locali piove e in altri la muffa invade soffitti e pareti". Il segretaio ha presentato dunque un’interrogazione per chiedere spiegazioni sulle condizioni dello stabile dell’organizzazione del servizio. "Una situazione insostenibile – prosegue – che testimonia lo stato di abbandono a cui questa giunta regionale ha relegato la sanità pubblica, lasciando solo all’abnegazione del personale la responsabilità di assicurare un servizio sanitario il più possibile capillare. Dello sbandierato piano per assumere tecnici diagnostici non si vede l’ombra. Di nuove risorse per dare risposte alla drammatica richiesta di servizi che arrivano dalla cittadinanza non vi è traccia". Natale ricorda anche l’impegno annunciato dal nuovo assessore Massimo Nicolò. "Ha tuonato – conclude – contto i dirigenti affinchè riducano le infinite liste d’attesa, come se bastasse un bel discorso e qualche urlo per dare una svolta al declino della sanità ligure che viviamo da dieci anni. La solita propaganda insomma, che non distoglie l’attenzione dai problemi reali come quello di Via Sardegna. Ho depositato un’interrogazione in aula che verrà discussa al più presto".