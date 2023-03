Castelnuovo Magra, rider e ambulanze non trovano domicili: caos con i nuovi numeri civici

Soccorsi (Foto Lanari)

Castelnuovo Magra (SP), 10 marzo 2023 – Il comune di Castelnuovo Magra rivede dopo 50 anni la toponomastica per facilitare la ricerca di domicili ai corrieri e ai mezzi di soccorso.

"Uno sforzo necessario. Le consegne di merce a domicilio sono sempre più nelle nostre abitudini, ma anche la Pubblica Assistenza e i Vigili del Fuoco ci hanno segnalato quanto sia complesso individuare i luoghi di intervento in situazioni di emergenza”, spiega Daniele Montebello, sindaco del comune ligure.

Nella migliore delle ipotesi è un rider con una pizza o un corriere con un pacco che deve provare a orientarsi tra numerici civici doppi e strade che si incrociano e cambiano nome. Nella peggiore, invece, è un'ambulanza che cerca di effettuare soccorso a perdere tempo prezioso. Molte delle operazioni di aggiornamento saranno automatiche. Il Comune registrerà la variazione dell'indirizzo nell'archivio anagrafico e successivamente provvederà alla comunicazione dei nuovi recapiti all'azienda idrica, quella sanitaria e alle Poste Italiane.

“Non sarà necessario invece modificare i propri documenti, come carta d'identità o patente, ma il cittadino dovrà occuparsi delle comunicazioni presso soggetti privati come banche, assicurazioni e utenze telefoniche", sottolinea il sindaco. Entro settembre 2023 saranno consegnate le nuove targhette di numerazione civica, al costo di 15 euro a immobile.