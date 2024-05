Ambulanti, venti proposte al Comune: "Area food e crocieristi in piazza"

Venti richieste per rilanciare e rendere più attrattivo il mercato di piazza Cavour. Una lunga lista della spesa, quella consegnata nelle mani di Palazzo civico dal consorzio Ama, Associazione mercato ambulanti, in un recente incontro con il sindaco e gli assessori al commercio e ai lavori pubblici. Le istanze presentate dal consorzio presieduto da Bryan Herdocia riguardano la sfera mercatale a 360 gradi. In primis, mobilità e parcheggi: chiesta l’istituazione di parcheggi a rotazione in corso Cavour (tra le due ali del mercato;ndr), l’introduzione di una navetta elettrica che faccia la spola tra piazza del mercato e i nuovi parcheggi di interscambio, ma soprattutto la rimozione dell’ormai celebre divieto di accesso e transito alle auto Euro4 nell’area mercatale. Altro tema portante del lungo elenco di richieste presentate dall’associazione riguarda la rivisitazione delle funzioni della piazza anche in chiave turistica. Ovvero, introdurre una serie di iniziative che possano garantire alla piazza la possibilità di attrarre turisti e crocieristi, andando oltre quelli che da tempo rappresentano due nodi di difficile risoluzione: la dislocazione dei banchi, ritenuta ormai obsoleta, e l’orario di attività del mercato, che più di qualche operatore vorrebbe estendere oltre il termine delle 19.30, per rendere viva la piazza anche al pomeriggio e alla sera. Vanno in questa direzione l’istanza di installare tavolini nei pressi di chi vende e somministra prodotti alimentari, per i quali il consorzio chiede anche la possibilità di prorogare l’orario di chiusura sino alla mezzanotte. Più in generale, viene chiesto di valutare la possibilità di creare un vero e proprio spazio food all’interno del mercato, e la realizzazione di un percorso enogastronomico di qualità che abbia il suo epicentro proprio nella piazza. Chiesta anche una nuova cartellonistica che dalla stazione e dal terminal delle crociere conduca fino a piazza Cavour: solo poche settimane fa, al Comune è arrivata dal solito consorzio anche la richiesta di attivarsi al fine di inserire piazza del mercato all’interno dei pacchetti proposti ai crocieristi. Chiesta inoltre la creazione di un logo ufficiale della piazza. Altri temi riguardano invece la regolamentazione dell’area mercatale, come l’istituzione di un orario definitivo per chi effettua l’apertura pomeridiana, la redazione di nuovi regolamenti per ciò che concerne il commercio su aree pubbliche e il mercato stesso. Sul fronte della manutenzione, il consorzio presieduto da Herdocia chiede la sistemazione e la pulizia semestrale della struttura, vetrate e vele comprese.

Matteo Marcello