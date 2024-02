Alzati da quel divano! . Lo sport è uno stile di vita

Praticare attività fisica sin da giovani è molto importante, perché, spiega la nostra docente di motoria, Francesca Grimaldi, porta benefici fisici, psicologici e sociali. Previene problemi e malattie di vario tipo, ma la cosa fondamentale è che venga insegnata da persone competenti: Silvia Gregorini, ex olimpionica di ginnastica ritmica, consiglia di scegliere con cura le società sportive, che oggi giorno sono molto attente e dotate di preparatori esperti, per evitare danni e infortuni.

A livello psicologico lo sport aiuta a migliorare la fiducia in se stessi: si vivono le prime esperienze che permettono di scoprire talenti e passioni, come ha ricordato Victoria Poles, allenatrice di nuoto sincronizzato ed ex capitano della squadra juniores argentina, ma anche di capire i propri limiti e punti deboli, che sono la base da cui partire per imparare e migliorare.

Ci ha spiegato Silvia Gregorini che grazie a un buon allenatore i ragazzi cominciano a credere nelle loro capacità e ad ascoltare meno i giudizi non costruttivi, inoltre lo sport permette di acquisire abilità importanti come il fair play o il rispetto delle regole, comportamenti corretti che vengono mantenuti anche da adulti.

Sia Victoria Poles che Silvia Gregorini concordano: lo sport richiede dedizione e sacrificio, ma permette di creare legami che durano tutta la vita, si trova una seconda famiglia con cui condividere la gioia della vittoria, ma anche la delusione di una sconfitta, che, sottolinea Victoria Poles, non deve essere mai vissuta come un momento negativo, ma come un’occasione di crescita, perché si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie.

La pratica sportiva dà un valido aiuto anche nella gestione del carico di aspettative e di conseguenza dell’ansia, e non solo in gara, ma anche nelle verifiche così come nelle difficoltà quotidiane. Insegna a non arrendersi, ad impegnarsi per raggiungere un obiettivo finale, a migliorarsi.

Come si può conciliare sport e scuola? Le nostre esperte concordano: non è facile, ma quando c’è la vera passione, si riesce ad organizzarsi, sfruttando ogni minuto senza perdere tempo, e i sacrifici non sembrano tali. Praticare sport è un fattore di protezione importante nei confronti di svariati aspetti negativi: insegna ad affrontare la quotidianità, avere la capacità di ricominciare dopo una delusione o una sconfitta con la voglia di migliorarsi sempre e non arrendersi mai, può sembrare faticoso, impegnativo e un enorme sacrificio, ma non lo è anche la vita?