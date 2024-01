Due alloggi occupati abusivamente in autunno liberati ora dalla municipale

La Spezia, 11 gennaio 2024 – Erano stati occupati abusivamente in autunno, ma la polizia locale li ha liberati e sequestrati oggi.

Prosegue l'attività della municipale spezzina a contrasto alle occupazioni abusive. La sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana del Comando diretto dal comandante Francesco Bertoneri ha dato esecuzione alla delega della Procura della Repubblica della Spezia, che ha disposto il sequestro di due alloggi Arte occupati abusivamente. I due alloggi situati in via Gramsci, nel quartiere Umberto I, a poca distanza uno dall'altro, sono stati sequestrati dagli operatori della locale che non hanno trovato alcuna resistenza da parte degli occupanti che, dopo aver provveduto a liberare l'immobile, hanno consegnato spontaneamente le chiavi delle case.

Entrambe le abitazioni erano prive di utenze, in quanto i fornitori avevano compiuto il distacco degli allacci come richiesto da Arte, condizione che aveva spinto gli occupanti a rassegnarsi a lasciare l'alloggio e trovare una sistemazione regolare. I tecnici intervenuti sul posto insieme agli agenti, hanno provveduto a blindare e mettere in sicurezza l’alloggio che tra poco tornerà nelle disponibilità dell'azienda per essere assegnato ad aventi diritto. “Il contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi pubblici – dichiara l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri – è una delle attività che stiamo portando avanti con attenzione e costanza attraverso l'operato della nostra polizia locale, impegnata in prima linea sia nei servizi di controllo sia negli interventi di sgombero, in esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Con questo duplice intervento sono cinque gli alloggi pubblici che abbiamo liberato da occupazioni abusive in meno di un mese. E quest'azione proseguirà nei prossimi giorni”. L'opera della polizia locale è in continua fase di evoluzione n materia di contrasto alle occupazioni abusive, in quanto di concerto con la Procura sono in arrivo ulteriori sequestri di immobili occupati abusivamente.