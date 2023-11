Allo Smood serata-tributo ai Led Zeppelin

Dopo la fine del primo mese di programmazione, terminata sabato scorso con gli scatenati Rock in Movie, allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana, ci si appresta ad iniziare il mese di dicembre con un altro ciclo di date di tutto rispetto. Si inizia domani, alle 22, coi Blow my Zeppelin, la longeva tribute band dei Led Zeppelin, con al timone il frontman Cosimo Crott che, accompagnato alla batteria da Emanuele Meconi, al basso da Simone Ricci ed alla chitarra da Andrea Samoni, ripercorrerà in lungo ed in largo le fasi salienti della storia di quella definita più volte, come la Rock Band più grande del mondo. Aspettiamoci quindi una grande energia per rivivere le emozioni ricevute dalla premiata ditta Plant& Page.

Sabato, invece, tutt’altra musica, perché sul grande palco ceparanese di via Veccia, meta ambita oramai da moltissimi musicisti, saranno di scena i Terra Mia, il tributo a Pino Daniele che già a giugno scorso fu protagonista di un bellissimo concerto nella stessa location. Si tratta quindi di un gradito per la voce Umberto Folleri, per la band che vede alla chitarra Max Amazio cofondatore con Folleri del progetto nel 2014, poi al basso Antonello Solinas, alle tastiere Enrico Monzani ed alla batteria Diego Guarino.

m. magi