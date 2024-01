Allo Smood il grande ritorno degli Eurosmith. Luca Celletti voce della tribute band romana

Grande ritorno quello degli Eurosmith allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana. Stasera alle 22 (dalle 20.30 la cena) la tribute band romana, che si fregia del titolo di ‘First European Tribute of Aerosmith’ si farà rivedere con il suo show al fulmicotone, sul palco ceparanese che ha inaugurato il 21 ottobre, dando il via al nuovo corso del locale. Dopo una lunga serie di concerti in giro per l’Italia, ma che li ha visti anche protagonisti di uscite all’estero, come al ‘Trib Fest’, il festival di tribute band conosciutissimo in terra fiamminga e la trasferta a Norimberga, al famoso locale Der Hirsch, il gruppo della capitale, guidata dal frontman Luca Celletti, si appresta a bissare il successo ottenuto nella loro prima apparizione in terra ligure. Questi gli elementi che completano la lineup della band: Mamo Giusti e Mirko Turchetta alle chitarre, Max Maraccini alla batteria, Andrea Tonnicchi al basso e Domenico La Mastra alle tastiere. Info: 328 7671213.