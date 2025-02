’All’Istante’ aiuta la scuola. L’associazione dei liceali promuove donazioni all’istituto

Nasce l’associazione ‘Liceo Classico - All’Istante’ su iniziativa di cinque studenti, due professori, tre genitori ed un ex studente liceale. Lo scopo è quello di organizzare iniziative per raccogliere somme da donare all’istituto Costa, affinché contribuisca alle spese dei viaggi di istruzione e dei libri e ausili didattici individuali per gli allievi con famiglie a più basso reddito. Possono iscriversi tutti gli studenti, i loro insegnanti e genitori, e tutti coloro che in qualsiasi tempo hanno frequentato il liceo di piazza Verdi.

La prima tappa dell’associazione si terrà domani, alle 17, in sala biblioteca e avrà come tema ‘La Memoria’: si inizia con la presentazione della presidente Chiara Micheletti di ‘Liceo Classico - All’Istante’ poi, alle 17.15, Roberto Quber parlerà del suo libro ‘L’Omicidio di Via del Poggio’, che narra degli omicidi alla Spezia, nelle giornate del 21 e 22 gennaio 1923. Successivamente, alle 17.30, Matteo Gianardi, rappresentante degli studenti nel consiglio di istituto e chi lo desidera porrà domande al figlio, oggi novantacinquenne, del ristoratore spezzino Oreste Orsetti, deportato e morto a Mauthausen.

Alle 18 porterà la sua testimonianza Doriana Ferrato, dell’Associazione nazionale Ex Deportati nei campi di concentramento (Aned), mentre alle 18,15 gli studenti del liceo, in pellegrinaggio ai campi di Mauthausen negli anni scorsi, reciteranno i sentimenti provati e le loro riflessioni. Al termine, a offerta libera, si potrà avere il libro di Quber, da lui donato all’associazione. Con la stessa modalità saranno distribuiti oggetti raccolti dai ragazzi del liceo Costa.

m. magi