Proposte di lavoro dei centri per l’impiego di Massa Carrara per la Liguria. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro

2 ALLESTITORI NAUTICI Si ricercano 2 allestitori nautici, falegnami, montatori di coperte in teak, con mansioni di: installazione e finitura coperte in legno e teak presso i cantieri. E’ gradita esperienza minima nella mansione (anche nella falegnameria in genere). Sede di lavoro Ameglia. Offerta MS-203573

ALLESTITORI DI BORDO Per azienda operante nel settore nautico si ricerca un allestitore di bordo per montaggio mobili e arredi in legno su imbarcazioni. Necessaria esperienza, anche breve, nella mansione. L’azienda valuta anche l’inserimento con contratto di apprendistato. Cantiere di lavoro Ameglia. Offerta MS-201589

ADDETTO ALLE PULIZIE Azienda di servizi ricerca due addette alle pulizie per condomini, uffici e magazzini. Zona Lunigiana e provincia di La Spezia. Necessaria patente B, disponibilità della macchina aziendale per lo spostamento sul territorio. Offerta MS-200444