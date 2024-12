Allerta neve nello Spezzino: attivato il piano neve per garantire la sicurezza stradale

Allerta neve nell’entroterra spezzino fino alle 15 di oggi. L’attivazione dello stato di allerta gialla nivologica disposta da Arpal ha reso necessaria l’attivazione del ‘piano neve’ da parte del settore strade della Provincia.

Il personale del servizio tecnico sarà impegnato con turni di reperibilità e primo intervento, oltre a un’attività di monitoraggio straordinaria, specialmente nelle aree in cui sarà probabile la presenza di neve. Per fare fronte alla situazione sono attive quattro squadre in reperibilità da ieri sera, pronte a intervenire per garantire la fruibilità della rete viaria spezzina.

Interventi proseguibili anche con spargimento di sale in zone a rischio gelata, in modo da prevenire ogni possibile problematica si possa verificare nella notte successiva. Per le prossime 48 ore il personale della Provincia resterà comunque attivo.

"In questi giorni le condizioni meteo ci ricordano la complessità della rete stradale spezzina che presenta aree con caratteristiche tipiche montane – spiega il presidente Pierluigi Peracchini –. Il messaggio che diamo a tutti è quello di approcciarsi alle strade in sicurezza. Serve avere prudenza anche per il rischio di presenza di ghiaccio".