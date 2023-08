Allerta meteo a Monterosso: salta la terza serata di 'Visionarie'

L’arrivo del maltempo e l’allerta meteo arancione per temporali prevista da stamani alle 7, ha portato all’annullamento dell’evento ‘Donne di potere, il potere delle donne’, programmato per stasera al Molo dei Pescatori. La terza serata di ‘Visionarie’, che sarebbe stata condotta dalla giornalista Tiziana Ferrario, avrebbe dovuto esplorare il tema della parità di genere in Italia, al centro del dibattito le sfide affrontate dalle donne nell’ambito delle posizioni di leadership. Ospiti sarebbero state tre donne di straordinario talento: Laura Boldrini, la direttrice di Qn Agnese Pini e Giada Zhang.