Alleanza Verdi Sinistra. La politica è servizio: "Al centro sanità, ambiente e lavoro"

Una politica a servizio di tutti, per la partecipazione e la trasparenza amministrativa. "La Ligura di tutti e di tutte" è lo slogan della campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra della Spezia che ieri ha presentato i suoi cinque candidati spezzini per le elezioni regionali. "Cinque persone preparate – assicura Alessandro Pollio - che vantano competenza ed esperienza amministrativa necessaria per affrontare l’impegno in regione". "Cinque candidati che si sono distinti per le battaglie in difesa della Palmaria, per la restituzione delle aree militari inutilizzate alla città, per lo sviluppo sostenibile dell’area Enel, contro il Biodigestore e contro l’ampliamento del rigassificatore di Panigallia, per la difesa della sanità pubblica, per il lavoro di qualità contro la precarietà, per il trasporto pubblico locale, per la cultura e per un turismo sostenibile".

Avs, alleanza formata da Sinistra italiana, Europa Verde, Lista Sansa e Possibile costituisce l’asse a sinistra della coalizione che sostiene il candidato alla presidenza Andrea Orlando. "Sono chiamato in questa lista – dice il civico Valter Chiappini, pensionato Asl – a rappresentare i problemi della nostra sanità di cui il più grosso è la carenza di personale e posti letto". Civica anche l’assessore nel comune di Ameglia, Marzia Ratti: "La nostra coalizione vuole puntare sulla vicinanza della regione al territorio, un’interlocuzione con tutti i 234 comuni, puntiamo su un lavoro di qualità per i giovani, sulla scuola e a una maggior attenzione e salvaguardia del nostro paesaggio così come è necessario rimettere al centro luoghi culturali di aggregazione come le biblioteche". In quota Sinistra italiana Roberto Centi, già docente, consigliere comunale e regionale e presidente della commissione antimafia: "La Spezia è la cenerentola di tutte le province della Liguria per molti aspetti, per la sanità, per una questione ambientale specifica, per i trasporti con le extra tariffe sulle 5 terre, per il lavoro". La candidata in quota Europa Verde e consigliera comunale e provinciale Giorgia Lombardi: "Voglio portare in regione una politica che ascolti la società civile, i cittadini, le cittadine e le associazioni tutte per una trasparenza e un diritto alla partecipazione in ogni progetto. Un grande problema è quello del turismo, bisogna favorirne uno stanziale evitando l’overtourism che usura il territorio". Sandro Pietrobono, candidato civico e responsabile della Riviera e Val di Vara dello Spi Cgil condivide e ribadisce quanto detto dai colleghi ed evidenzia il focus sulla dignità e sicurezza sul lavoro.

Alma Martina Poggi