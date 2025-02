Alleanza nel segno dell’ambiente. Nel mirino la tutela del fiume Magra

Per la tutela dell’ambiente nasce la nuova ‘Alleanza per il fiume’. L’obiettivo principale è quello di di ripulire il Magra e i canali del territorio spezzino dai rifiuti e dalla plastica, grazie anche ai fondi della legge ‘Salva Mare’ del Ministero dell’Ambiente, con un contributo di 24mila euro. L’iniziativa ha portato alla firma l’Autorità di Bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale, rappresentata dal segretario generale Gaia Checcucci e il consorzio di bonifica del Canale Lunense che ha fatto gli onori di casa nella sede di via Paci con il presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani.

‘Alleanza per il fiume’ organizza giornate di raccolta rifiuti, con focus sulla plastica, e iniziative di sensibilizzazione per giovani e studenti lungo i corsi d’acqua della provincia della Spezia. Inoltre, potenzia i progetti di educazione ambientale su biodiversità e qualità delle acque, cambiamento climatico e siccità, sicurezza idraulica e gestione del rischio idrogeologico, coinvolgendo il Consorzio e le amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa.

Il segretario Gaia Checcucci pone l’accento sul ruolo chiave del Canale Lunense nella raccolta della plastica e nelle iniziative ambientali in un quadro di gestione integrata delle risorse idriche, a tutela del territorio e dello sviluppo sostenibile e nell’ambito di un legame rinnovato dalla recente disponibilità del Consorzio ad ospitare ancora la sede dell’Autorità di Bacino nella propria palazzina di via Paci 2, a Sarzana.

"L’accordo – hanno spiegato Corrado Cozzani e Francesca Tonelli – rappresenta un riconoscimento all’impegno che il Consorzio ha dedicato negli anni alla promozione del rispetto per l’ambiente e alla sensibilizzazione degli alunni delle scuole del comprensorio verso una maggiore attenzione al territorio. L’attenzione e il rispetto per il territorio in cui si opera, uniti alla capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici, costituiscono i principi fondamentali su cui si basa l’attività del Consorzio, guidandone le azioni e le scelte per una gestione sostenibile e responsabile dell’ambiente".