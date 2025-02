Alle Terrazze ’M’illumino di meno’

Domani, in occasione della Giornata nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili (ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar) il centro commerciale Le Terrazze aderirà alla campagna ‘M’illumino di meno 2025’, patrocinata dal Parlamento Europeo e giunta alla 26ª edizione. In collaborazione con gli operatori del centro commerciale, verranno abbassate le insegne esterne e un terzo delle luci interne, dalle 17 alle 20. Si tratta di un gesto simbolico durante il quale verranno spente le fonti d’illuminazione non indispensabili e accese, laddove possibile, luci cosiddette ‘pulite’, che utilizzano fonti di energia rinnovabili e ‘intelligenti’. La campagna di sensibilizzazione verrà adottata a Le Terrazze rispettando le esigenze dei visitatori e secondo le modalità ritenute più opportune dagli esercenti.