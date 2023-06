Alle origini del welfare moderno La penna dello spezzino Carozza per la biografia di Angela Gotelli

In occasione dei settantacinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana e degli ottant’anni dalla fondazione della Democrazia Cristiana, la casa editrice Rubbettino pubblica la prima biografia di Angela Gotelli. Ed è lo spezzino Nicola Carozza a scriverla. ‘Angela Gotelli. Democristiana, costituente, antesignana delle politiche di welfare’ è patrocinata dall’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, col contributo della Bcc Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana. "Eravamo tutte donne con esperienze e sofferenze proprie, eravamo balzate un po’ in fretta, un po’ di colpo, all’elettorato attivo e all’elettorato passivo, unite nel desiderio di ricostruire la patria devastata e nella fondazione consapevole e coraggiosa di un nuovo ordinamento", le parole di Angela Gotelli per ricordare quella straordinaria fase politica. Angela Gotelli – nata nel 1905 e morta a 91 anni – fu tra le ventuno donne elette il 2 giugno 1946 all’Assemblea Costituente. Docente di liceo, seppe coniugare fede e impegno politico: crocerossina, antifascista, resistente, esponente del movimento cattolico femminile, presidente nazionale femminile della Fuci, tra gli organizzatori dei Laureati cattolici. "Nell’associazionismo cattolico e nel movimento culturale personalista – spiega Carozza – , trova le ragioni del suo impegno politico. Parteciperà alla stesura del Codice di Camaldoli di cui a giorni si ricorderanno gli ottant’anni e alle fasi costitutive della Democrazia cristiana nel 1943". Tra le prime donne ad ottenere incarichi di Governo come Sottosegretario di Stato al lavoro e alla sanità, così, negli anni Cinquanta, affrontava con modernità il tema del welfare: "I tempi sono maturi perché il problema assistenziale venga affrontato nella sua organicità e nella sua complessità". Il libro – in vendita in libreria e sulle piattaforme online – arricchito da immagini e fonti archivistiche inedite, è frutto di anni di ricerche del quarantatreenne Carozza, dottore di ricerca all’Università di Genova, docente stabile all’Issr ligure e consigliere di indirizzo della Fondazione Carispezia. Il volume ricostruisce la formazione culturale e l’attività politica, gli atti parlamentari di Angela Gotelli, attraverso l’Archivio familiare, l’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, l’Archivio storico dell’Istituto Luce, l’Archivio Storico dell’Istituto Luce e l’Archivio del Comune della Spezia. La prefazione è di Giuseppe Guzzetti, democristiano di lungo corso e presidente emerito di Fondazione Cariplo.

Marco Magi