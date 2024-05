Maltempo a La Spezia, allagamenti e piccole frane: diversi interventi dei vigili del fuoco

La Spezia, 2 maggio 2024 – Prosegue la fase di maltempo in tutta la Liguria. Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, si sono verificati allagamenti e piccole frane.

La base navale della Spezia da stamani è stata aperta al traffico civile a causa degli allagamenti che stanno interessando la strada statale 530 che unisce il capoluogo a Porto Venere. Le forti piogge iniziate la scorsa notte hanno messo ko la viabilità del ponente cittadino, in particolare nella zona di Acquasanta e Marola, dove il torrente Caporacca scende a valle per incanalarsi lungo le mura dell'arsenale marittimo e raggiungere il mare. La statale 530, conosciuta come Napoleonica, è stata temporaneamente chiusa all'altezza di Fabiano per chi proviene dalla Spezia e a Marola per chi viaggia da Porto Venere. Il traffico è stato deviato all'interno dell'arsenale proprio all'altezza di Porta Marola.

In alcune località ci sono state anche interruzioni di energia elettrica. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per smottamenti e alberi caduti.