Alla biblioteca ‘Pietro Mario Beghi’ del Canaletto è previsto oggi un interessante laboratorio didattico gratuito dal titolo ‘Voltapagina! Alla scoperta del ciclo dell’acqua!’. Un laboratorio, che inizierà alle 10.30, per scoprire la storia di una goccia d’acqua e il suo meraviglioso ciclo di vita. Partendo da una lettura a tema, ogni bambino e bambina potrà imparare il ciclo dell’acqua e interpretarlo a suo modo con un disegno. Questo appuntamento è inserito in ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano. Il laboratorio nella biblioteca di via del Canaletto è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni e ha una durata di circa un’ora e mezza, due ore; è gratuito e la prenotazione è sempre obbligatoria contattando il numero di telefono 0187 727885 o inviando una mail a [email protected].