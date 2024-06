Alive Show, un tenero abbraccio. Due ore di live con i giovani talenti

È molto più di un semplice spettacolo, ‘Alive Show’. È un’esperienza che ha coinvolto artisti emergenti e non, volontari e tecnici, in un abbraccio collettivo di creatività, passione e volontà condivisa di rendere la nostra città un luogo sempre più vivo, giovane e culturalmente vibrante. Con hashtag ‘vivinellamusica’, organizzato dai giovani, per i giovani, in una delle piazze più amate dai giovani (del Bastione), appuntamento fissato per sabato 22 giugno, dalle 21.30, con entrata libera.

Con speciale guest Aka7even (pseudonimo di Luca Marzano), giovane cantautore che vanta più di 70 milioni di ascolti su Spotify (e tra i big del Festival di Sanremo di due anni fa), live altri quattro artisti: innanzitutto lo spezzino Michelangelo Falcone, con più di 150mila follower su Tik Tok, finalista nel 2021 del programma Mediaset ‘All Together Now’, che oggi vive a Milano dove studia, scrive e compone; poi Angie (nell’ultimo anno il suo brano ‘Frasi mai dette’ ha raggiunto mezzo milione di ascolti solo su Spotify), Blame (il suo nuovo album ‘Digital Era’ sarà presto disponibile su tutte le piattaforme) e Michelle (quest’anno ha pubblicato il suo primo singolo ‘Come volevi tu’, che ha raggiunto risultati notevoli). A condurre saranno Noa Planas e Ciro Fucci. "’Alive’ è un’iniziativa che celebra la musica, che promuove il talento e la solidarietà tra artisti emergenti a livello nazionale – spiegano Luciano e Michelangelo Falcone, padre e figlio – . L’obiettivo è creare un interesse sempre crescente verso l’espressione artistica musicale in tutti i suoi generi, offrendo allo stesso tempo agli artisti la piattaforma e il sostegno di cui hanno bisogno per emergere nel mondo della musica". La kermesse è stata organizzata dal Comune della Spezia e dalla Società dei Concerti. "Due ore e mezza di spettacolo che intendono valorizzare e promuovere il talento delle giovani generazioni e le varie espressioni musicali. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Come nello sport così nell’arte è solo con sacrificio, applicazione e impegno che si possono raggiungere grandi risultati". ‘Alive’ sono giovani tra i 20-26 anni, ognuno con la propria identità. "Con l’organizzazione di questa manifestazione – dichiara l’assessore Marco Frascatore – non solo si darà opportunità e sostegno alle attività commerciali che vorranno essere coinvolte; il tutto promuovendo i giovani artisti emergenti che con la loro energia e identità riusciranno a farsi ascoltare". Ma perché ‘Alive’? "La scelta – concludono i due Falcone – nasce per dare voce e visibilità ad artisti esordienti, veri ‘sopravvissuti’ in una società dove il talento fatica a trovare il proprio spazio".

Marco Magi