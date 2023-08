Allarme alcol tra i giovanissimi. Disco rosso per la guida: uno su tre non supera il test

La Spezia, 29 agosto 2023 – Ragazzi, fate attenzione. Mettersi alla guida dopo aver alzato il gomito è pericolosissimo per la propria e l’altrui incolumità. Quindi occorre testa e buon senso, anche se l’età spesso porta a spingere e ad accelerare anche ai banconi dei locali prima che al volante. Dai numeri emersi dagli alcoltest effettuati dai volontari dal comitato spezzino della Croce rossa Italiana comitato spicca però una percentuale da cerchietto rosso rappresentata dal fatto che 1 giovane su 3 è risultato oltre il limite previsto dalla legge, quindi non in regola per mettersi alla guida.

La prova è stata effettuata eseguendo 708 alcoltest anonimi e gratuiti effettuati sia nel centro storico che al Pin, uno dei luoghi maggiormente frequentato dai giovani, grazie all’impegno dei volontari della Croce Rossa della Spezia. In totale agli alcoltest eseguiti in questa prima fase di ’Saturday night live’, si sono sottoposti volontariamente nel 73,4% dei casi ragazzi e nel 26,6% ragazze. I partecipanti allo screening nel 17,7% dei casi avevano meno di 18 anni, nel 66,1% tra 18 e 25 anni. Complessivamente, nel 32,7% dei casi i partecipanti hanno presentato un tasso alcolemico superiore al limite di legge per potersi mettersi alla guida di un veicolo (0,5, mentre per i minori di 21 anni e chi ha conseguito la patente da meno di tre anni è di zero). La campagna di educazione stradale giunta alla quarta edizione si chiama ’Saturday night live’ ed è stata sostenuta dallo Sna, il sindacato nazionale degli agenti di assicurazione che si è posto come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani spezzini a un comportamento sicuro prima di mettersi alla guida, evitando l’abuso di alcol.

Gli esami alcoltest sono iniziati nel weekend del 15-16 luglio e si sono concentrati soprattutto nelle serate della ’movida’, ma proseguiranno anche nei prossimi mesi almeno fino a dicembre. I giovani volontari della Croce Rossa Italiana hanno coinvolto nel progetto tanti coetanei sottopnendoli alla prova dell’alcoltest, test sulla prontezza dei riflessi (Blaze Pod System) che basandosi su tecniche particolari dimostrano concretamente la perdita di lucidità causata dall’assunzione di alcol. Tra le novità introdotte nella quarta edizione del progetto anche il ’quiz competitivo’, coinvolgendo i concorrenti in una gara di risposte a prenotazione sullo stile dei giochi televisivi.

Massimo Merluzzi