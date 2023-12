Crolla un albero e il traffico va in tilt. Spallanzani chiusa, viabilità ko

La Spezia, 1 dicembre 2023 – Poteva avere gravissime conseguenze il crollo di un albero avvenuto ieri mattina davanti all’ingresso della galleria Spallanzani, lato via Crispi. L’episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando il traffico lungo uno dei principali assi viari cittadini era già sostenuto. Fortunatamente, il crollo dell’albero – rimasto sospeso sopra la careggiata dopo la caduta – non ha interessato veicoli: solo un furgone è stato appena sfiorato, senza riportare danni.

L’episodio, oltre a comportare l’intervento dei vigili del fuoco – intervenuti per tagliare il grosso albero e mettere in sicurezza l’area – ha causato fortissimi disagi alla viabilità cittadina. La chiusura della galleria ha infatti convogliato gran parte del traffico nelle vie del centro, con la viabilità urbana di fatto congestionata per lungo tempo. La Spallanzani è stata riaperta dopo circa un’ora.

Un tema , quello degli alberi a rischio crollo, diventato ancor più d’attualità a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito lo Spezzino a inizio novembre, e che ha spinto la giunta comunale della Spezia nelle scorse settimane a varare un piano ad hoc da centomila euro per intervenire sulle alberature danneggiate dal vento e, per questo, a rischio. Prevista la potatura e, nei casi più gravi, l’abb attimento delle piante.

Gli interventi di somma urgenza si stanno svolgendo proprio in questi giorni, e riguardano le aree di viale Garibaldi, viale Amendola, il parco del Colombaio, il parco XXV aprile, via del Camposanto, via della Marina, via Puccini, via Antoniana, via Genova, via Caporacca, via Colombo, il centro sportivo Montagna, l’area ex Falcomatà e quela nei pressi del Museo civico Lia, via Lamarmora, via San Cipriano, via Leopardi e via Veneto.