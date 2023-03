Monitoraggio di alberi e piante. "Abbattere quelli a rischio caduta"

A Monterosso iniziato il monitoraggio sul verde pubblico

Monterosso (La Spezia), 27 marzo 2023 - Al via l’abbattimento di piante e alberi di medio fusto perchè a rischio, cioè in condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose (a cominciare dai mezzi di trasporto in transito). E’ quanto sta eseguendo in questi giorni l’amministrazione comunale guidata da Emanuele Moggia per garantire la sicurezza dei cittadini. La civica amministrazione annuncia che, in ottemperanza a quanto precedentemente comunicato, è stata condotta un’indagine sulla stabilità fisica e strutturale delle alberature presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di identificare eventuali rischi di caduta o rottura. Quale l’esito dell’indagine?

"In seguito alla valutazione eseguita dalla società specializzata incaricata – sottolinea il primo cittadino monterossino – è stato prescritto lo sfoltimento della chioma per alcune alberature, mentre altre piante sono state ritenute a rischio di caduta anche in presenza di eventi atmosferici di lieve portata". Pertanto, nelle scorse settimane, sono stati eseguiti i lavori di rimozione di un albero presente nella centralissima Piazza Garibaldi nella zona dell’area giochi, di due piante attigue alla scuola Enrico Fermi "e di alcune alberature nell’area sottostante la stazione ferroviaria a pochissimi metri dalla passeggiata e dal lungomare appena riqualificato e già percorso da folle di turisti come in pieno agosto". Il provvedimento non è stata un’iniziativa istituzionale. "La decisione di procedere all’abbattimento immediato di tali piante – sottolinea Moggia – è stata prescritta dai tecnici incaricati, a causa della loro posizione in zone ad alto flusso di persone o in presenza di bambini, nonché della scarsa resistenza dimostrata dai Pulling test. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi ha altresì indicato che si dovrà procedere alla sostituzione degli esemplari abbattuti sotto la stazione ferroviaria con 3 esemplari di Leccio (Quercus ilex) di altezza non inferiore ai 3 metri e mezzo".

L’Amministrazione Comunale assicura "che tutti gli interventi effettuati sono stati eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente e con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio arboreo del territorio".