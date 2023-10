Al via le lezioni di lingua tedesca

Sono partiti i corsi di tedesco 2023-24 organizzati da Acit (Associazione culturale italo tedesca Spezia) che quest’anno ha celebrato il 50° dalla fondazione avvenuta nel 1973. Si tratta di corsi rivolti sia ai giovani sia agli adulti, dal livello principianti assoluti ai corsi avanzati. Per chi non potesse frequentare i corsi (due ore settimanali sino ad aprile 2024) è possibile l’attivazione di lezioni individuali o semi individuali. Proprio in questi giorni sono usciti i dati sull’interscambio italo-tedesco nel primo semestre del 2023 che ha fatto segnare la cifra record di 86,5 miliardi di euro. Per informazioni e iscrizioni online si può scrivere all’indirizzo mail: info@acitlaspezia.it o visitare il sito www.acitlaspezia.it. Le lezioni potranno svolgersi sia online sia nella sede dell’associazione in via Manin 27 a Spezia

F.D.