Al Sunspace la mostra alla scoperta dei segreti di Diabolik ed Eva Kant

Secondo e ultimo giorno per ‘La Spezia Fantasy’ la fiera che già ieri, in corso Cavour fino a giardini, ha catalizzato l’attenzione di tantissima gente. In più, le altre tappe nelle location (anche ieri protagoniste di iniziative e incontri). Oggi al Sunspace, dalle 10 alle 19 sarà visitabile la Mostra di tavole e oggettistica di Diabolik e Eva Kant, a cura del disegnatore ufficiale Riccardo Nunziati, mentre in particolare alle 11.30 ci sarà la presentazione del libro di Alessandro Camaiora ‘Un passo oltre la tempesta alla ricerca dell’arcobaleno’ (di cui riferiamo anche in altro articolo), alle 15.15 la presentazione di ‘Blue: la follia del nero e del blu’ di Simone Cavellini, alle 16 un talk sul virtuale a cura dei ragazzi di 3D Cyber, alle 17 ‘A fea de San Giüsèpe’ il Mercante in fiera dedicato alla città della Spezia con l’autrice Elisa Fazio, alle 17.45 il librofumetto ‘Acinapura’, alle 18.30 Massimo Tagino presenta ‘La saga del cacciatore’.

Ai giardini, invece, dalle 10 alle 19 in programma il gioco di ruolo e i laboratori con ‘Le Cronache di Eileden’, alle 11.30 prevista l’intervista al noto doppiatore Ivo De Palma, alle 14 l’incontro con Riccardo Nunziati che porterà in mostra tavole originali e oggetti legati ai suoi personaggi (con l’opportunità di incontrarlo e scoprire i segreti dietro le sue creazioni). Infine dalle 14.30 alle 19 (con la premiazione) si svolgerà inoltre l’importante gara cosplay.

m. magi