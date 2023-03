Al maestro Roberto Cacciapaglia il premio ’Montale fuori di casa’

Il Premio Montale Fuori di Casa 2023 - edizione 27a, giunge al suo secondo appuntamento milanese: oggi alle 18, nella Sala Falck della Fondazione Ambrosianeum, in collaborazione con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, verrà premiato il maestro Roberto Cacciapaglia per la Sezione Musica. Il pomeriggio inizierà con i saluti di Marco Garzonio, presidente della Fondazione Ambrosianeum e consulente culturale del Premio, di Adriana Beverini e Barbara Sussi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Premio. In dialogo con il premiato Roberto Cacciapaglia, il giornalista e critico Carlo Maria Cella e Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. A moderare l’evento la responsabile della comunicazione del Premio, Alice Lorgna. La premiazione sarà anche impreziosita da momenti donati dal maestro al pubblico presente, in cui suonerà al piano alcuni brani dal suo ultimo lavoro tra i più significativi della sua carriera.