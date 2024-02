Al Dialma Ruggiero c’è ’La partita’

Appuntamento con il buon teatro venerdì 1° e, in replica, sabato 2 marzo, sempre con inizio alle 21, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, dove la Compagnia degli Evasi porterà in scena, in prima nazionale, il nuovo spettacolo ‘La Partita’. Si tratta dell’ennesimo testo teatrale scritto dall’autore spezzino Marco Balma, la cinquantaduesima produzione del gruppo castelnovese che tanti successi sta raccogliendo in tutto lo Stivale (fra premi e critica). Sarà il debutto alla regia per Andrea Carli, pluripremiato attore della compagnia, che ha curato anche le scenografie e scelto le musiche di scena. Il pubblico potrà assistere a un’ora e dieci di emozioni senza interruzioni, con un uomo ed una donna impegnati a vincere l’uno sull’altro. Sul palco gli attori Nicoletta Croxatto e William Cidale. Il lato tecnico è affidato a Luigi ‘Gino’ Spisto. I biglietti per lo spettacolo costano 13 euro (ridotto a 10 per under 18 e over 65). Per informazioni e per prenotazioni, è disponibile il numero 335 8254436 attraverso i messaggi Whatsapp.