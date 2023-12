Al Dialma. Babbo Natale è... Fuori Luogo

Una domanda... fuori luogo: chi è Babbo Natale? Intorno a questo mito contemporaneo si sviluppa l’appuntamento con la rassegna ‘Fuori Luogo’ sabato al Dialma di Fossitermi dove, alle 20.30, ci sarà il grande ritorno dei Tony Clifton Circus, irriverente e geniale collettivo in scena con ‘Christmas Forever - eutanasia di un mito sovrappeso’. Il pubblico sarà trasportato in un viaggio folle ed esilarante tra le pieghe di un mito contemporaneo, simbolo assoluto della tendenza al consumismo senza limiti, una delle divinità dell’Olimpo dell’immaginario collettivo: Babbo Natale, un santo, un vecchio, un saggio, un supereroe. Sul palco Nicola Danesi de Luca, Iacopo Fulgi, Enzo Palazzoni e Werner Waas, sulle musiche originali di Enzo Palazzoni. "Ma dall’incontro con questo sogno infantile preconfezionato, che è anche deprimente e sfruttato volgarmente – spiegano i protagonisti – , nasce una riflessione sul mondo di oggi: il nostro mondo non è deprimente a causa di guerre, terrorismo, povertà o arroganza del potere, ma è a causa della scomparsa della magia, il sogno, l’infanzia, la favola". Ogni bambino, quando scopre che Babbo Natale non esiste, capisce che sta crescendo, e che quindi le cose non sono così belle e magiche come prima. Questa è una delle prime delusioni della vita, uno dei primi miti a crollare, la fine della poesia, la morte della favola... un passo fondamentale per entrare in una società basata sul nulla. "Ma in tutto questo, Babbo Natale, come si sente? Cosa pensa veramente del suo lavoro? Crede in se stesso? Cosa fa Babbo Natale quando non è Natale? Trascorre giorni felici su una spiaggia caraibica? Sicuramente nessuno lo riconosce senza il suo vestito rosso. Probabilmente conduce una vita come molti altri, probabilmente è uno di noi". Info e prenotazioni al 333 2489192 (anche messaggio Whatsapp) o all’email [email protected].

Marco Magi