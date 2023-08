Al danno si aggiunge la beffa I volontari puliscono la discarica Lo smaltimento lo paga il Comune

Oltre al danno la beffa. E’ il caso di Pignone con protagonista l’amministrazione comunale guidata da Ivano Barcellone. Ebbene, come si ricorderà, tempo addietro, il sindaco in persona, la sua giunta e alcuni volontari, intervennero sulla strada provinciale, con sottostante canale, perché qualche incivile, probabilmente della zona rivierasca, aveva depositato abusivamente e in piena illegalità ambientale numerosi rifiuti, anche ingombranti, trasformando l’area di accesso alle 5 Terre in una mega discarica abusiva a cielo aperto. Uno sfregio per quell’area pregiatissima. Immediato l’intervento degli operai del comune di Pignone chiedendo l’intervento per i rilievi di legge al Corpo Carabinieri Forestali. Al momento non è dato sapere a che punto siano le indagini delle forze dell’ordine per arrivare ai colpevoli. Fatto sta che il Comune ha depositato dietro palazzo civico una parte della discarica. Che per smaltirla la Forestale ha dato il mandato al Comune di Pignone che proprio in questi giorni hanno concordato con Acam Ambiente, per lo smaltimento, la somma di oltre mille euro, che inevitabilmente usciranno dalle tasche dei cittadini.

Euro Sassarini