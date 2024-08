Al campo sportivo con le dosi di droga

Dovrà presentarsi tutti i giorni alla stazione dei carabinieri di marina di Carrara per sottoporsi all’obbligo di firma Mohamed Zekraoui arrestato l’atra sera dai carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sarzana. L’uomo, classe 1986, residente in una casa abbandonata a Marina di Carrara l’altra sera è stato visto dai militari davanti all’ex campo sportivo ’Taucci’ della frazione di Marinella. Alla vista della pattuglia l’uomo si è dato alla fuga inseguito dai carabinieri che lo hanno visto lanciare qualcosa verso i rovi quindi rendendo impossibile il recupero. Tornati all’ingresso del campo sportivo da anni in disuso i militari del nucleo radiomobile hanno dato un’occhiata al tavolo dove l’uomo si era sistemato trovando sostanza stuefacente di tipo cocaina per un totale di 12 grammi. Ieri mattina è comparso in Tribunale difeso dall’avvocato Cristian Falconi. Il giudice Selene Ruberto, pubblico ministero Alessandro Casseri, ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri della compagnia di Sarzana fissando l’obbligo di firma alla stazione dei carabinieri più vicina alla sua abitazione.