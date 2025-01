Aggressione in carcere alla Spezia: agente spinto giù dalle scale da un detenuto

La Spezia, 10 gennaio 2025 – Un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, scaraventandolo giù dalle scale all'interno dell'istituto. È successo questa mattina, 10 gennaio, nel carcere di Spezia, dove un detenuto di origini sudamericane, con fine pena nel 2028 per reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, si è scagliato contro il personale della polizia penitenziaria.

"Il detenuto - si legge in una nota di Uilpa polizia penitenziaria - che solo nel 2024 ha ricevuto otto sanzioni disciplinari per comportamenti scorretti, non ha gradito una perquisizione in cella e, in preda alla furia, ha aggredito i poliziotti, spingendo un agente dalle scale. L'agente, soccorso immediatamente e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso, è stato immobilizzato a causa delle gravi ferite riportate". "Esprimiamo vicinanza alla Polizia Penitenziaria di La Spezia e al collega gravemente ferito'', ha dichiarato il segretario della Uilpa, Fabio Pagani.

"A livello nazionale, la situazione resta critica. Con oltre 62.000 detenuti a fronte di 46.679 posti disponibili, il sovraffollamento carcerario ha superato quota 16.000. Nel frattempo, gli organici della Polizia Penitenziaria continuano a ridursi, con un deficit di oltre 18.000 agenti".

''In queste condizioni, parlare di rieducazione ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione è mera retorica. Servono misure deflattive per ridurre la densità detentiva, potenziare gli organici e garantire l'assistenza sanitaria. È necessaria una riforma complessiva dell'esecuzione penale'', ha concluso Pagani.