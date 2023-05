Aggrediti da un toro Gravi padre e figlio

Aggrediti dal toro all’interno del loro allevamento. Momenti di paura per due uomini, padre e figlio, residenti a Carro e ricoverati ieri nel tardo pomeriggio in ospedale a Genova dopo un trasporto d’urgenza in elicottero. A preoccupare i sanitari sono in particolare le condizioni del figlio (di 57 anni), apparse più gravi, che è andato in soccorso dell’anziano padre, il primo ad essere aggredito dall’animale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti (ancora in fase di completa definizione) padre e figlio stavano lavorando nel loro allevamento a Carro, in Val di Vara, l’uomo più anziano stava accudendo al bestiame. Un gesto fatto tantissime volte in passato, ieri qualcosa però andato come non doveva. Per cause in via di accertamento il toro si è liberato da un recinto ed ha colpito il pensionato.

Alla vista di quanto accaduto il figlio è subito corso in suo aiuto ma è stato a sua volta incornato dall’animale. Sul posto per soccorrere i due feriti si sono portati i medici della Croce Rossa di Sesta Godano che, con i sanitari del 118 della Spezia: hanno soccorso sul posto i due feriti e, vista la gravità delle ferite riportate, hanno predisposto il primo trasporto in elicottero del figlio all’Ospedale San Martino di Genova. Il padre ha riportato ferite meno profonde ma vista l’età, i medici hanno disposto anche per lui un nuovo trasporto con l’elisoccorso verso il nosocomio genovese.