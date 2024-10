Aggredisce un uomo con le forbici. Arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio, rapina e lesioni personali. Con queste accuse è stato arrestato e portato in carcere dagli uomini della Squadra mobile spezzina un ventisettenne cittadino italiano, di origine marocchina, che negli ultimi giorni si era reso responsabile di due gravi. La notte del 2 ottobre, nel corso di una lite, il ragazzo ha estratto dagli indumenti un grosso paio di forbici, colpendo alla testa, al viso ed al torace un cinquantenne cittadino egiziano incensurato. Ferite che hanno costretto il malcapitato a un trasporto d’urgenza al San Martino per essere operato. Due giorni dopo un altro episodio: la notte del 4 ottobre, in piazza Cesare Battisti, un quarantenne cittadino italiano era intento a bere una birra seduto sui gradini del Camec quando, improvvisamente, veniva avvicinato dal ventisettenne che, dopo averlo colpito senza motivo, si impossessava delle cuffiette, procurandogli così importanti lesioni personali. Immediate sono scattate le indagini della Procura, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza registrate in occasione della seconda aggressione, dalle quali emergeva la presenza di un paio di forbici nella tasca dei pantaloni.

La svolta è arrivata pochi giorni dopo, quando i poliziotti individuano il giovane: sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di un grosso paio di forbici, lunghe oltre 20 centimetri, subito sequestrate. Il riconoscimento dell’aggressore da parte delle due vittime, assieme a ulteriori dettagli emersi nel corso delle indagini, hanno permesso al sostituto procuratore Alessandra Conforti di raccogliere un quadro indiziario forte, tale da chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio, rapina e lesioni personali. L’uomo è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di martedì nel quartiere Umbertino dagli uomini della sezione anti rapina e arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo. Dopo il riconoscimento e le formalità di rito, l’uomo è stato portato in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà oggi.