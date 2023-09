Aggredisce gli infermieri, ubriaco al pronto soccorso picchia anche il vigilante

La Spezia, 13 settembre 2023 – Nuova aggressione al personale infermieristico dell’ospedale Sant’Andrea, da parte di un paziente in stato di ubriachezza che ha dato in escandescenza l’altra sera al pronto soccorso. Per riportare la calma, è stato necessario prima l’intervento della guardia giurata della Coopservice in servizio al nosocomio, quindi degli agenti della squadra volante della polizia, visto che l’individuo era particolarmente agitato.

E’ accaduto l’altra sera attorno alle ore 22, quando al pronto soccorso del San’Andrea è stato portato in ambulanza un giovane tunisino che era rimasto coinvolto poco prima in una rissa in piazza Brin. Il nordafricano è arrivato in ospedale in stato di ubriachezza e appena sceso dall’ambulanza ha iniziato ad inveire in arabo contro il personale del triage e, soprattutto, a reagire in modo aggressivo verso gli operatori. E’ subito intervenuta la guardia giurata in turno che si è frapposto per cercare, con non poca difficoltà, di tenere il giovane tunisino ubriaco distante dagli operatori dell’Asl in servizio che erano già stati colpiti da paziente indiavolato.

A questo punto il tunisino si è buttato a terra di sua iniziativa, rotolandosi sul pavimento, poi si è rialzato, si è tolto la maglia dirigendosi verso l’uscita e tirando calci contro la porta del pronto soccorso nel tentativo di fuggire. Il vigilante ha cercato di calmarlo, ma il tunisino trasformatosi in una furia lo ha afferrato per un braccio, strattonandolo vistosamente. Il personale in servizio al pronto soccorso aveva già lanciato l’allarme al 112 e nel giro di breve tempo è intervenuta sul posto una pattuglia della squadra volante. Per nulla intimorito dalla vista dei poliziotti, il giovane nordafricano ha reagito anche nei loro confronti in modo aggressivo.

Con estrema difficoltà i poliziotti lo hanno poi immobilizzato e sistemato sulla barella, dove i sanitari gli hanno dato un calmante. Il paziente è stato quindi ricoverato in psichiatria.