Agenzia immobiliare cerca un impiegato tecnico

2 TECNICI Azienda cerca 2 addetti assistenza tecnica di clienti su Toscana e Liguria per riparazione di attrezzature come macchine del caffè professionali, produttori ghiaccio, armadio refrigerato e attività di magazzino. Gradita esperienza, tempo determinato possibile stabilizzazione [email protected].

1 TECNICO Azienda specializzata nella fornitura di attrezzature per il sollevamento, l’ancoraggio e l’ormeggio e nella produzione di brache (in fune, in catena e in poliestere) e bilancini di sollevamento, ricerca un tecnico per la revisione periodica dei dispositivi sollevamento presso clienti. Zona La Spezia e Massa. Email [email protected]

1 IMPIEGATO Agenzia immobiliare ricerca un un impiegato tecnico che si occupi di pratiche catastali e contrattuali. Zona Sarzana. Orario part time, contratto di agenzia. Email: [email protected]