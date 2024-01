Agenti immobiliari panettieri e tornitori

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 TORNITORE APPRENDISTA. Società di meccanica di precisione ricerca un tirocinante tornitore per macchine a controllo numerico. Età non superiore ai 29 anni, diploma di perito meccanico o diploma professionale in meccanica. Orario di lavoro: 8-12.30 e 13.30-17. Zona La Spezia. Offerta 52190

1 OPERATORE MACCHINE. Società di meccanica di precisione ricerca un operatore per tornio a controllo numerico. Saranno valutate sia persone con esperienza, specializzate nell’utilizzo di macchine Cnc di età non superiore ai 45 anni ai quali si applicherà contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 8-12.30 e 13.30-17. Zona La Spezia. Offerta 52189.

2 AGENTI IMMOBILIARI. Agenzia immobiliare ricerca 2 addetti/e alla ricerca immobili e nuove opportunità di business: reperire immobili, sia con attività di ricerca nelle zone di riferimento, sia telefonicamente, per implementare la banca dati dei clienti e il portafoglio immobili. Età massima 50 anni. Tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione, dal lunedì al sabato. Offerta 52166.

1 ADDETTO LAVANDERIA. Si ricerca per azienda del settore 1 operaio addetto alla lavanderia. Età 18-29 anni. Contratto di apprendistato professionalizzante full time con orario 9-13 e 16-19 oppure 9-16 e 14-21. Zona Sarzana. Offerta 52141.

1 PANETTIERE. Panificio, ricerca panettiere con esperienza anche minima nelle mansioni o attestato di qualifica professionale di panettiere, disponibilità lavorare nei week end e festivi. Tempo determinato iniziale. Orario notturno: 2-8 tutti i giorni con un giorno di riposo settimanale. Zona Lerici. Offerta 52124