Agenti di polizia locale a tempo indeterminato

Bando del comune di Ceriale per la copertura di 2 posti di agente di polizia locale a tempo indeterminato e parziale 50 % di tipo verticale (sei mesi all’anno). Si tratta di una selezione pubblica per esami. Per partecipare è necessario il possesso del diploma di scuola superiore. Previsto il superamento di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta è un test a risposta multipla o aperta o svolgimento di un elaborato (a scelta della Commissione giudicatrice) su materie che vanno dalla legislazione degli enti locali al codice penale e sui servizi di specifica competenza della polizia municipale. La domanda entro l’8 marzo tramite il portale www.inpa.gov.it. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale da lunedì a venerdì mattina e nel pomeriggio di martedì al 0182 919353, e-mail: [email protected]