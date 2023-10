Agenti di commercio autisti e fresatori

3 AGENTI DI COMMERCIO Agenzia ricerca figure commerciali da inserire in punti vendita finalizzata alla gestione e all’ampliamento del portafoglio clienti esistente. Per candidarsi contattare il 378 3035620 indirizzo o scrivere all’indirizzo email larabarani@abyservizi.it. Preferibile minimo esperienza nella mansione.

1 AUTISTA CARROATTREZZI R.M. Multiservizi cerca autista con patente C, per movimentazione carroattrezzi. Contratto part time a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione. Zona di attività Massa Carrara La Spezia. Per candidarsi chiamare il numero 334 3384767.

2 FRESATORI Operatore su macchine Cnc per la lavorazione meccanica. Richiesta conoscenza specifica delle regole del disegno tecnico. Attrezzaggio macchina, prova programma, controllo pezzi. Per info e candidature email info@omecasnc.com