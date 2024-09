Rientra illegalmente in Italia e aggredisce gli agenti, arrestato

La Spezia, 4 settembre 2024 – Rientra illegalmente in Italia, scappa dagli agenti e poi li aggredisce: arrestato cittadino albanese. Nel corso della serata di ieri, gli operatori della volante, durante un normale servizio di controllo del territorio in viale Italia, hanno notato una persona in bicicletta che aveva un modo di fare sospetto, guardandosi ripetutamente attorno. Alla vista degli agenti, l’uomo ha fermato repentinamente la propria corsa tentando di introdursi all’interno di un bar nelle vicinanze, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti.

L'individuo è stato fin da subito da subito particolarmente aggressivo e minaccioso nei confronti dei due operatori, tanto da costringerli, con molta difficoltà, a contenerlo e a portarlo negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

Dopo il fotosegnalamento è emerso che la posizione dell’uomo, di origini albanesi, e gravato da numerosi precedenti penali, era stata già analizzata anche dal locale Ufficio Immigrazione, e che era stato sottoposto a provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nel 2022.

Il soggetto è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il reingresso illegale nel territorio dello Stato, e per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.