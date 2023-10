Affitti agli studenti. Ecco l’Imu agevolata. Patto con Confedilizia: "Vantaggi per tutti"

Imu agevolata ai proprietari che concedano in affitto i propri immobili agli studenti universitari. In attesa che ci concretizzino i progetti per la realizzazione degli studentati, enti e istituzioni provano a dare una risposta alla carenza di alloggi da destinare alla sempre più grande fetta di popolazione studentesca che viene da fuori provincia per sostenere i corsi del campus universitario spezzino. L’accordo tra Comune della Spezia, Confedilizia, Promostudi e l’Università di Genova, si sostanzia in una pluralità di iniziative per agevolare gli affitti universari, facendo incontrare l’offerta con la domanda sempre più crescente. "Un accordo intelligente, uno dei pochi di questo genere fatti in Italia – afferma Luca Damian, presidente di Confedilizia –, e per questo va fatto un plauso al Comune". Palazzo civico ha fissato al 4,6 per mille l’Imu sulle abitazioni affittate a canone concordato (in formula annuale e in quella classica di tre anni più due; ndr), con una formula che porterà vantaggi non solo per il locatore, ma anche per il locatario, che potrà usufruire della detrazione fiscale. In soldoni, il proprietario di casa potrebbe essere maggiormente invogliato ad affittare l’immobile a studenti piuttosto che utilizzarlo come abitazione turistica: alcune proiezioni dell’associazione evidenziano una resa netta elevatissima per i proprietari che dedicado di affittare agli studenti. L’accordo prevede anche l’accensione, da parte di Promostudi, di una polizza a copertura dei possibili danni agli appartamenti che si potrebbero verificare nel corso delle locazioni, mentre l’Università di Genova inserirà nella sezione affitti del sito internet, tutte le offerte spezzine. Stessa cosa farà Confedilizia, che promuoverà il progetto tra gli associati per favorire l’incontro tra domanda e offerta. "Un bellissimo risultato in attesa che si sblocchino le partite sugli studentati" dice l’assessore all’Università, Patrizia Saccone.

Matteo Marcello