Adsp, Rixi accelera sulle nomine: "Non si può attendere all’infinito"

Progetti e idee per un porto dal profilo internazionale che contribuisca, in un attento gioco di squadra, a competere con le più importanti realtà mondiali. Ma sul futuro presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei porti di Spezia e Marina di Carrara ancora nessun nome ufficiale. Il viceministro Edoardo Rixi nella visita ufficiale ieri all’Adsp inserita nel tour di tutte le realtà portuali che andranno a rinnovo di presidenza si è divertito sul “toto“ nomi che stanno girando sul ruolo di presidente. Tanto da ironizzare sul vantaggio di aprire una sala scommesse. Ma alla precisa richiesta di quanto “puntare“ su Federica Montaresi il viceministro con un sorriso di cortesia ha dribblato il quesito. Ma se l’attuale commissario dell’Adsp abbia i titoli per occupare il ruolo lasciato vacante lo scorso settembre da Mario Sommariva si saprà tra qualche settimana.

"Ricordiamoci – ha evidenziato il viceministro Edoardo Rixi – che siamo in questa situazione perchè il presidente ha deciso, legittimamente, di andare a svolgere un altro mestiere. Per fortuna abbiamo avuto la soluzione interna immediata che ha evitato il blocco dei programmi. Adesso occorre però decidere e non soltanto sulla base della spezzinità".

Lei ha ipotizzato due soluzioni: la scelta va condivisa oppure imposta. A che punto siamo?

"Le procedura prevedono le condivisioni con i due presidenti di Regione quindi i passaggi alle commissioni di Camera e Senato. Di certo però non possiamo andare avanti all’infinito. Abbiamo tempi da rispettare entro i quali il presidente verrà nominato".

E’ ottimista sulla soluzione?

"Sono ottimista sul fatto che abbiamo caratteristiche importarti per poterci togliere tante soddisfazioni. Nei prossimi mesi ci saranno cambiamenti a livello nazionale e abbiamo bisogno che il Paese faccia squadra per giocare in serie A e sia allineato a livello di sistema logistico. Quindi in quest’ottica di impegno anche il ruolo dei presidenti verrà rivisto. Posso soltanto ribadire che il nuovo presidente dovrà essere capace, avere una visione e ottenga risultati".

Come prosegue il tour di incontri con i vertici delle Adsp prossime al rinnovo della presidenza?

"Il mio unico interesse è quello di aumentare i flussi di traffico da e per i porti italiani. Occorre fare in modo che nei prossimi anni l’Italia possa diventare il primo paese europeo per capacità marittima. Siamo un punto cruciale del Mediterraneo per questo i nostri porti devono essere in grado competere con realtà come quella di Rotterdam".

Rimanendo al porto spezzino sono state elogiate le capacità organizzative e lo sviluppo progettuale.

"Si stanno facendo tante cose. Poi se bonifica e dragaggi potranno essere completati un mese prima piuttosto che un mese dopo sarà soltanto un ulteriore messaggio positivo lanciato a livello internazionale. A Spezia sono in corso opere per 148 milioni di euro, di cui 120 finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a dimostrazione dell’impegno strategico per il potenziamento delle infrastrutture". Tra gli interventi principali, spicca la realizzazione e l’elettrificazione del nuovo molo crociere nel primo bacino portuale, con un investimento di 57 milioni di euro, di cui 34 del MIT. Fondamentale anche il potenziamento degli impianti ferroviari di La Spezia Marittima nel porto commerciale, con 39 milioni interamente stanziati dal MIT.

Massimo Merluzzi