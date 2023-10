Adesso Leveratto prende le redini a Carrodano: ecco cosa prevede la Prefettura

Sarà Gian Carlo Leveratto, 65enne ingegnere di Arpal, a traghettare il Comune di Carrodano fino alle prossime elezioni comunali. È quanto stabilito dalla Prefettura, a seguito della scomparsa del compianto Pietro Mortola, sindaco per oltre trenta anni del piccolo centro dell’alta Val di Vara. Al fine di consentire la piena operatività dell’ente sino alle nuove elezioni, che si terranno in concomitanza con il primo turno elettorale utile, la Prefettura spezzina ha infatti disposto che vengano applicate le disposizioni dettate dall’articolo 53 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che in caso di decesso del primo cittadino prevede che le funzioni del sindaco siano svolte dal vicesindaco e dal vicepresidente. "Al fine di consentire la piena operatività dell’ente sino alle nuove elezioni che si terranno in concomitanza con il primo turno elettorale utile, la Prefettura della Spezia ha disposto che vengano applicate le disposizioni dettate dal ’Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali’. Sino alla predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco" si legge in una nota pubblicata sul sito web del Comune nei giorni successivi alla scomparsa di Pietro Mortola. Con tutta probabilità, le elezioni si terranno nella primavera del 2024, in contemporanea con le Europee.

mat.mar.