Addio al giornalista e critico d’arte Enzo Di Martino I legami con la città dal Centro Allende al Camec

A Venezia, dove viveva da diverso tempo, è scomparso ieri a 84 anni Enzo Di Martino noto giornalista e critico d’arte. Originario di Poggiofiorito (Chieti), aveva numerosi e intensi rapporti artistici con Spezia. A Venezia aveva fondato e diretto la Scuola internazionale della grafica, avvalendosi anche della specifica collaborazione di artisti spezzini, tra i quali l’amico fraterno Francesco Vaccarone, oltre che Enzo Bartolozzi, Lino Pirone e Pino Saturno. Fra i saggi e i volumi pubblicati ‘La Biennale di Venezia 1895-1995’ presentato nel 1995 a Villa Marigola di Lerici. Enzo Di Martino era legato da sincera amicizia al critico spezzino Valerio P. Cremolini. "Ho assiduamente frequentato Di Martino alla Spezia – lo ricorda Cremolini – durante la fervida stagione espositiva del Centro Allende, valorizzata da mostre di prestigio, alcune delle quali curate da Enzo. Ne ho sempre apprezzato, la vasta cultura e la semplicità della persona, che comunicava una non comune affabilità. Mi sentivo a mio agio a conversare con lui per l’atteggiamento che rivelava attenzione al suo interlocutore. Non dimentico che mi invitandò ad introdurre nel 1989 la conferenza ‘Dalla carta a Gutenberg: il ruolo della stampa d’arte nella comunicazione visiva’. L’ultimo incontro con lui risale al 2017 alla mostra al Camec del pittore Walter Valentini".

Marco Magi