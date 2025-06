Addio a Vincenzo Speziale anima di Luni Mare

Si è spento Vincenzo Speziale, il fondatore e anima del Comitato del quartiere di Luni Mare nel Comune di Luni. Una associazione composta dai residenti che il maresciallo dei carabinieri in pensione ha fortemente voluto pur essendo residente a Milano. Era arrivato in vacanza a Luni Mare tanti anni fa per poi acquistare una casa per trascorrervi le festività e l’estate. Puntualmente, al suo arrivo anche per brevi periodi natalizi oppure pasquali, convocava le assemblee per conoscere i problemi del quartiere e presentarli ai sindaci e assessori del Comune di Luni. Una presenza costante, sempre pronto a segnalare le situazioni di difficoltà e suggerire interventi risolutivi. Dopo una breve malattia si è spento nei giorni scorsi a Buccinasco. Lo ha voluto ricordare il sindaco Alessandro Silvestri con il quale ha avuto un rapporto costante anche a distanza. "Il suo spiccato senso civico – spiega – derivante sia dalla professione che dalla propria indole intraprendente lo aveva portato ad essere un punto di riferimento per tutti i residenti. Sono stati tanti gli interventi e le migliorie effettuate negli anni sul territorio anche grazie alla sua costante e fattiva collaborazione. Lascia un vuoto all’interno della propria famiglia ma anche all’interno della nostra comunità".

Massimo Merluzzi