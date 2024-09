Addio a Ida Grillo, una vita nella scuola

Da Riomaggiore a Levanto, passando per Monterosso e La Spezia, per nominare solo alcune scuole dove ha lavorato. In tantissimi piangono Ida Grillo, scomparsa domenica all’età di 82 anni. La professoressa aveva insegnato sia alle superiori e alle medie, lasciando a tutti un ottimo ricordo, perchè faceva appassionare gli studenti alle sue materie, ovvero disegno, disegno artistico ed educazione artistica. Un giorno triste per le famiglie Grillo e Fossani per la scomparsa di Ida Grillo in Fossani: all’istituto Maria Ausiliatrice a Spezia e diplomata al liceo artistico di Carrara, ha iniziato la sua carriera universitaria alla facoltà di Architettura a Firenze. Un percorso terminato anzitempo per intraprendere la professione di insegnante, allo scientifico Pacinotti e in scuole medie di tutta la provincia. Orfana di padre in tenera età, ha svolto un ruolo importante anche nella crescita e nei successi politici e personali del fratello Luigi, in Comune a Spezia, Regione e Parlamento. "Ha formato con i suoi insegnamenti – dichiara affranto Luigi Grillo – intere generazioni di studenti, che la ricordano con riconoscenza e affetto". Lascia nel dolore anche il marito Angelo Fossani, il figlio Matteo, la nuora Melina e gli adorati nipoti Tommaso e Federica. I funerali oggi, alle 16, nella chiesa di San Giovanni Battista a Monterosso, dove Ida Grillo viveva dal 1976.

marco magi