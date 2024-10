Addio a Francesco Rolla imprenditore del marmo con la passione del calcio

Cordoglio in città e in particolare nell’ambiente calcistico per la prematura scomparsa di Francesco Rolla, preparatore dei portieri della prima squadra e della Juniores del Don Bosco, ruolo che ha mantenuto fino a dicembre scorso quando ha cominciato ad accusare i primi segni della malattia. Classe 1965, di Rolla si ricorda la lunga militanza con gli amici del Pozzuolo, prima come estremo difensore e dopo come preparatore dei portieri. Quindi il passaggio al Canaletto dove è nata una lunga collaborazione con mister Clodio Bastianelli. Dopo i canarini è passato al Follo e infine al Don Bosco. Proprio Bastianelli nei mesi scorsi, gli aveva dedicato, a nome della squadra, la bella vittoria del team salesiano in un importante derby giocato poche settimane dopo le avvisaglie della malattia. Oltre all’impegno sportivo, Rolla era un imprenditore molto apprezzato nel campo del marmo; lascia la moglie Paola e la sorella Elda che gli sono sempre state vicine. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Migliarina, dove in tanti hanno dato l’ultimo saluto all’amico di sempre, stringendosi intorno alla sua adorata mamma e a tutta la sua famiglia. Fra i presenti alle esequie, dirigenti e tecnici del mondo del calcio che con Rolla hanno condiviso momenti importanti di vita e di sport, apprezzando il suo modo di essere mai fuori dalle righe. "Non è mai stato solo un mio semplice collaboratore – ricorda commosso Clodio Bastianelli – è stato un privilegio condividere con lui per anni la nostra grande passione. Non lo dimenticherò mai".

Ilaria Gallione