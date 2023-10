Addetto magazzino e portiere di notte

Annunci dei Centri per l’impiego di La Spezia. Info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 ADDETTO MAGAZZINO Azienda settore elettrauto e meccatronico cerca addetto con mansioni di emissione fatturazione elettronica, utilizzo registratore di cassa, gestione magazzino, tenuta scritture di contabilità (prima nota). Richiesta esperienza nelle mansioni di almeno 1 anno e buon utilizzo del pc. Età minima 18 anni. Contratto a tempo determinato con possibili sviluppi. Orario 8-12 e 14-18 dal lunedì al venerdì. Sede Sarzana. Offerta 49019

1 PORTIERE NOTTURNO Boutique hotel 5 stelle ricerca da subito per la stagione 2024 portiere notturno da inserire in organico. Requisiti: 1 anno di esperienza nelle mansioni, conoscenza lingua inglese, età 25-40 anni, conoscenze informatiche. Previsti benefit. Contratto a tempo determinato full time di 8 mesi circa da marzo a inizio novembre 2024 con possibilità di continuità per il 2025. Offerta 49015

1 TIROCINANTE COMMESSO Negozio all’ingrosso e al dettaglio di articoli per illuminazione cerca tirocinante commesso magazziniere. Età non superiore ai 29 anni, conoscenze informatiche. Si offre tirocinio di inserimentoreinserimento con possibilità di futuro apprendistato professionalizzante. Orario: dal lunedì al venerdì 8.30- 12.30; lunedì, martedì e mercoledì anche pomeridiano 15 - 18.30. Zona La Spezia. Offerta 49010

1 SERRAMENTISTA Azienda di fabbricazione e posa in opera di serramenti cerca 1 operaio serramentista. Si richiede consolidata esperienza, capacità di utilizzo dei macchinari e strumenti del settore. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario 8-17. Zona La Spezia. Offerta 49001.