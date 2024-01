Addetti all’ufficio turismo. Comune di Genova assume

Il Comune di Genova ha indetto un concorso per diplomati destinato a coprire 4 posti di addetti all’ufficio del turismo a tempo indeterminato e pieno, ruolo istruttori dei servizi alla comunità. Le strutture del Comune nelle quali i vincitori dovranno operare saranno pertanto gli sportelli informativi dislocati in tutto il territorio comunale. Fra le funzioni previste, accoglienza e promozione turistica, attività di supporto alla prenotazione, ufficio informazioni, si occupa di assistenza ed accoglienza ad operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione. L’attività dell’Addetto agli uffici del turismo si svolge anche nei giorni festivi, il sabato e la domenica. Richiesta esperienza di almeno 6 mesi in strutture di accoglienza al pubblico, ottima conoscenza di inglese e una a scelta fra francese, spagnolo e tedesco. E’ inoltre gradita la conoscenza del territorio della Città di Genova e della sua provincia. Domande entro il 2 febbraio tramite il portale InPa.