Acque eccellenti a Lerici. Tre nuove Bandiere Blu per valorizzare il litorale

Tre nuove Bandiere Blu per il litorale di Lerici. È la richiesta inviata dal Comune alla Fee – ente che conferisce il prestigioso riconoscimento – alla luce dell’ultima ordinanza sulla balneazione emessa da Regione Liguria sulla base dei primi controlli effettuati, che hanno evidenziato la qualità eccellente delle acque in tutti i punti di prelievo campionati. Il Comune punta a conquistare tre nuovi vessilli per le spiagge di San Terenzo, Venere Azzurra e San Giorgio. Oggi il territorio lericino gode di sei Bandiere Blu, una ottenuta anche recentemente per la spiaggia della Marinella, che sono il sigillo di qualità su uno standard qualitativamente alto in termini di cura ambientale, servizi, logistica e accoglienza, la richiesta delle altre tre porterebbe a certificare tutte le spiagge del litorale. "Il decreto di balneazione emesso da Regione Liguria afferma l’altissima qualità delle acque del nostro territorio, a testimonianza dell’impegno costante nella tutela dell’ambiente marino e della sicurezza per cittadini e turisti – spiega Marco Russo, vicesindaco del Comune di Lerici –. Questo risultato premia la nostra costante e attenta gestione del territorio anche per quanto riguarda la collaborazione con Acam Acque gestore delle reti fognarie che, a seguito dell’emergenza Rotavirus, si è impegnata sul territorio realizzando il risanamento di parecchi tratti di concotte a San Terenzo e alla Venere Azzurra, e tra enti locali e operatori del settore". Quest’anno in seguito all’ultimo tavolo tecnico sul Rotavirus dello scorso febbraio, è stato deciso, di concerto con Regione e Arpal, di tornare alla regolare gestione dei controlli sulle acque in quanto ritenuti non più necessari i controlli suppletivi inseriti a seguito dell’emergenza che comunque hanno sempre restituito risultati positivi.

"Questo risultato non è di oggi, ma è frutto della pianificazione fortemente sollecitata dal Comune di interventi sugli impianti fognari da parte del gestore; dell’assidua attività di controllo e monitoraggio della funzionalità dei canali e della qualità delle acque dei canali svolta da professionisti incaricati dal comune di Lerici, oltre che della cura del territorio portata avanti con costanza; dalla pulizia dei canali; della ricerca degli scarichi abusivi, della gestione della raccolta differenziata" aggiunge Russo che invita cittadini e visitatori "a godere delle nostre splendide spiagge con senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente, contribuendo a mantenere intatto questo patrimonio naturale che necessità l’attenzione di tutti".

Matteo Marcello